La Premier si chiama fuori e il mercato entra nel vivo

LE TRATTATIVEL'attesa è agli sgoccioli: oggi alle 18 chiude il calciomercato inglese e le squadre italiane avranno 8 giorni in più per tessere le operazioni senza l'agguerrita (e ricchissima) concorrenza d'Oltremanica. I nomi che ballano sono diversi: si va da Pogba (che insiste per andare al Barca, nonostante la resistenza di Mou) a Milinkovic-savic (suo eventuale sostituto allo United ul quale ci sono anche Real, Barça, Juve e Milan), a N'Zonzi (se l'Arsenal non chiude, la Roma avrà via libera), a Bakayoko vicinissimo al Milan. E si...