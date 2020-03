LONDRA Ultima in ordine di tempo tra i principali campionati d'Europa, ma la prima ad aver sconfessato le misure preventive del proprio governo, anche la Premier League ha infine deciso di fermarsi. Una scelta obbligata, quella del campionato più ricco e seguito al mondo, dopo le positività al coronavirus di tre giovani del Leicester, del manager dell'Arsenal Mikel Arteta e di Callum Hudson-Odoi del Chelsea. Cinque casi separati che hanno portato alla quarantena di almeno sei club, impossibilitati ad allenarsi negli ultimi giorni. Da qui la scelta di rinviare tutte le partite almeno fino al prossimo 3 aprile, quando - questo è l'auspicio - la situazione medico-sanitaria generale consentirà la ripresa del gioco. L'altro ieri il governo, presieduto da Boris Johnson, si era detto contrario alla sospensione dei principali eventi sportivi, consentendo il regolare svolgimento delle partite a porte aperte. Una strategia in controtendenza rispetto a quanto stabilito nel resto d'Europa, dove i governi locali avevano progressivamente spinto verso la chiusura degli stadi e la sospensione dei campionati, di calcio ma non solo. Di fronte alla epidemia di Covid-19 l'iniziale preoccupazione del calcio sportivo si era concentrata soprattutto sui contraccolpi economici che la sospensione del campionato avrebbe causato, soprattutto ai club più piccoli. Da qui la preferenza comunque a proseguire, giocando - se necessario - per qualche turno a porte chiuse. Un piano condiviso anche dagli stessi calciatori che però, negli ultimi giorni, sono stati costretti dall'evidenza dei fatti a cambiare idea. Una repentina sterzata, dettata non solo dalle positività di diversi colleghi, ma anche da chi - un numero crescente - è stato costretto all'auto-isolamento precauzionale a causa di sintomatologie sospette, come per esempio il difensore del Manchester City, Benjamin Mendy.

