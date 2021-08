Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICATOKYO L'Italia vola, gli Stati Uniti sono a terra. La 4x100 tricolore conquista la finale con il record italiano, il quartetto yankee finisce fuori dai magnifici otto. A esaltare gli azzurri è una prestazione eccezionale di Marcell Jacobs sul contro rettilineo, a criticare fortemente gli americani è niente meno che Carl Lewis. Appuntamento alle 15.50 per sognare in grande, visto che con un Jacobs così tutto può succedere. In...