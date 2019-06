LA POLEMICA Il ciclismo è sempre più affollato e sempre più spesso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAIl ciclismo è sempre più affollato e sempre più spesso si verificano incidenti causati dal pubblico. Selfie, manie di protagonismo e manifestazioni di dissenso sono all'origine delle cadute tra i corridori in gara. Quel mal sano modo di toccare il corridore che passa, per sostenerlo o incoraggiarlo nei momenti di crisi, troppe volte manda in fumo una vittoria. Senza contare i danni derivanti dalla caduta. Ieri si sono verificati due casi incredibili. Lopez ha perso la corsa per colpa di un tifoso, che toccandolo, lo ha mandato a...