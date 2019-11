CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAIl caso Verona spinge il Governo alla stretta sul razzismo negli stadi. L'iniziativa dell'Hellas, che ha vietato l'ingresso al Bentegodi fino al 2030 all'ex capo ultrà Luca Castellini per gli insulti al calciatore Mario Balotelli, potrebbe diventare un automatismo anche per le altre squadre: l'ha detto ieri Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, annunciando inoltre l'intenzione di allargare la base normativa del Daspo. Ma la polemica sui buu non si placa, accendendo pure uno scontro a distanza fra l'ex calciatore juventino...