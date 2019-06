La Pellegrini va veloce: personale nei 50 sl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOROMA La Pellegrini sta bene e lo dimostra. La Divina non è mai andata così veloce. Nella prima giornata del Settecolli ha infatti stampato il primato personale nei 50 sl. Una distanza da sprinter puri, quale Fede non è mai stata e tanto meno lo è oggi all'età di 31 anni. Infatti, il suo tempo di 2537 non le è valso nemmeno l'ingresso in finale. Però è significativo del suo stato di forma in vista dei mondiali in Corea del Sud che si svolgeranno dal 12 al 28 luglio. Non a caso nella finale B fa ancora meglio giungendo seconda in...