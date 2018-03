LA PARTITISSIMA TORINO Concentrati sulla corsa scudetto e sul Milan, senza cadere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PARTITISSIMATORINO Concentrati sulla corsa scudetto e sul Milan, senza cadere in tentazione. Perché col Real Madrid sarà pure un evento mondiale, ma l'obiettivo della Juve è il campionato. Max Allegri smonta il pericolo distrazione contro i rossoneri, 8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10 gare, e sembrava felice dell'infermeria svuotata, con Chiellini titolare, Cuadrado in panchina dopo 3 mesi e Bernardeschi che - evitato l'intervento - dalla prossima settimana sarà col gruppo. Ma in serata una tegola: contusione alla gamba sinistra in...