LA PARTITASi infrange soltanto ai supplementari il sogno dell'Italia Under 19, battuta 4-3 dal Portogallo in una finale incredibile e indimenticabile. Si affrontano due squadre che dimostrano sul campo di essere le più forti, che già si erano incontrate nel girone con la vittoria degli azzurri di Paolo Nicolato per 3-2. Ora festeggiano i lusitani, ma la Figc deve continuare il suo lavoro sui giovani prendendo questa gara come un punto di partenza e non d'arrivo. In cinque anni le nostre giovanili azzurre sono cresciute tantissimo. Dal...