CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PARTITAIl Sudafrica fa nera l'Italia del rugby. La battuta è spontanea riferendosi al colore della palle degli autori di 5 mete su 7. Ma non c'è niente da ridere. Il risultato di 49-3 a Shizuoka nella gara decisiva della Coppa del mondo nega ancora il passaggio ai quarti agli azzurri (un sogno più che un'opportunità) e mostra tutto il divario esistente fra il movimento italiano e quello di una grande nazione ovale. Il -46, terzo scarto più ampio in 15 sfide, lo riporta indietro di quasi vent'anni, al 60-14 in un test-match del 2001....