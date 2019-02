La partita della vergogna: il Pro Piacenza escluso dal campionato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE CROMA La surreale partita in Serie C, giocata da sette ragazzini e un massaggiatore del Pro Piacenza a Cuneo, che ha stravinto 20-0, ha partorito sanzioni pesanti. Anzi, pesantissime: subito l'esclusione dal campionato di competenza, fino alla decisione suprema del presidente Figc, Gabriele Gravina, che ha revocato l'affiliazione del club. La decisione è stata presa dopo «le gravi violazioni regolamentari nella partita di Cuneo, tali da far venire meno le condizioni minime previste dal sistema federale per la partecipazione al...