La pandemia gli ha tolto la possibilità di vincere il Pallone d'Oro, la cui edizione 2020 è stata cancellata, ma non di conquistare lo scudetto, il settimo personale tra Premier, Liga e Serie A (e da ieri è l'unico giocatore ad aver superato i 50 gol in tutti e tre i campionati): con una doppietta nel giro di tre minuti Ronaldo mette fine alla lotta per il tricolore, e il 2-1 contro la Lazio è l'ipoteca definitiva per il nono scudetto consecutivo della Juve. Sarri avvicina il primo trofeo da tecnico bianconero con il +8 sull'Inter e il +9 sull'Atalanta a quattro turni dalla fine, proprio nel giorno in cui il dg Fabio Paratici lo conferma per il 2020-21. «Ora vinciamo lo scudetto, poi ci concentreremo sulla Champions. Sarri sarà ancora il nostro allenatore? Senz'altro». Parole simili per CR7 («Cristiano è super convinto di rimanere, sta molto bene da noi») e per un favoloso Paulo Dybala («Stiamo cercando la miglior soluzione possibile per arrivare a un rinnovo. È un giocatore importantissimo») schierato dall'inizio soltanto per i problemi alla schiena che fermano Gonzalo Higuain nel riscaldamento. Ne prende il posto Dybala che nonostante l'utilizzo inatteso da titolare, offre un'esibizione ricca di colpi di classe: tacco, stop da urlo, poi lo slalom in area laziale che fa da antipasto allo sprint di Ronaldo, servito proprio dall'argentino nel contropiede del 2-0. CR7 non si accontenta dello scudetto, ma si prende anche la leadership della classifica marcatori, con il 30 pari con un Ciro Immobile che su rigore che lui stesso si guadagna, approfittando di una dormita di Bonucci accorcia le distanze.

BRACCIO NETTO

Il guaio è che senza i gol del bomber napoletano di scuola juventina, la Lazio si è persa: un punto nelle ultime cinque uscite. Immobile aveva colpito anche il palo a fine primo tempo, nell'unico flash biancoceleste, l'ultimo ostacolo per la Juve sulla corsa allo scudetto. Poi torna a soffrire di solitudine, complici le assenze dei rifinitori Correa e Luis Alberto. Il palo della Lazio sveglia la Juve, che esce alla grande dall'intervallo, grazie a Ronaldo. Che prima sfiora l'1-0 al 47' dopo l'azione personale di Dybala, ma il salvataggio di Lazzari impedisce che il tap-in del portoghese sia vincente. Poi CR7 diventa implacabile: sul sinistro dalla distanza di Ronaldo, il tocco di braccio di Caicedo è netto, Orsato lo giudica fuori area, ma viene corretto dal Var. Ronaldo dal dischetto non perdona. Ma se il pari di rigore contro l'Atalanta aveva destato polemiche, questa volta il successo bianconero lascia poco spazio alle contestazioni, perché al 54' Luiz Felipe sbaglia lo stop, lanciando il contropiede di Dybala e Ronaldo, per il comodo raddoppio. Il tris, CR7 lo manca di un soffio al 66', quando un cross pennellato di Dybala viene girato dal portoghese sulla parte alta della traversa. Anche la Juve in avvio aveva colpito un palo, sul colpo di testa di Alex Sandro (in rete già contro il Sassuolo) al 12', su torre di De Ligt, ma il predominio territoriale bianconero del primo tempo non è sorretto dalla rapidità dell'azione.

La Lazio fa possesso palla nella propria metà campo, ma non incide: manca creatività al centrocampo è out anche Lucas Leiva e a patire sono Immobile ma anche un Milinkovic-Savic lontano parente del giocatore ammirato nei primi mesi della stagione. Alla Lazio resta l'orgoglio per una grande stagione, impreziosita dalla Supercoppa vinta proprio contro la Juve. Ai bianconeri andrà lo scudetto, ancora una volta: cambiano i protagonisti, ma non il risultato.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA