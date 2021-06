Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PANCHINAROMA Gli abbiamo fatto Yilmaz. Il suo ex bomber ai tempi del Galatasaray lo abbraccia a inizio gara, ma alla fine Mancini non perdona. E applaude questa bell'Italia: «Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo anche senza gol. Il debutto non era semplice e la Turchia era un'ottima squadra, c'è stato l'aiuto del pubblico, ma il momento decisivo è stato quando abbiamo mosso velocemente la palla. Era fondamentale iniziare...