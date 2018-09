LA NUOVA ITALIA SCALPITA «DATE FIDUCIA A NOI GIOVANI»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAZIONALE«Prima gli italiani», diceva il ct Roberto Mancini. Peccato che all'Inter, quando vinse i 3 scudetti in sequenza, avesse quasi tutti stranieri, e anche nella sua seconda esperienza. E allora è normale che proprio il vicepresidente nerazzurro gli risponda che «in campo gioca chi è più bravo». «Indipendentemente dalla nazionalità - spiega Javier Zanetti - in campionato va premiato il talento. Peraltro siamo tutti contenti se ci sono italiani che scendono in campo, anche perché questo valorizza i settori giovanili». Il parere...