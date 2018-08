La nuova Coppa Davis divide il tennis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIFORMA(bt) Il mondo del tennis si interroga sulla riforma della Coppa Davis, che dopo 118 anni di vita cambia radicalmente pelle. Una rivoluzione accolta favorevolmente dalla maggior parte degli attuali giocatori (Nadal e Djokovic su tutti), molto meno dai tennisti del passato. In sostanza la Davis si ridurrà ad una settimana di gioco, con una finale a 18 squadre in sede unica (nel 2019 sarà Lille, in Francia), dodici delle quali usciranno da un turno di qualificazione, mentre accederanno di diritto le semifinaliste dell'anno precedente....