La Nfl apre ai ragazzi pon pon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cade un tabù nel football americano: per la prima volta nella storia arrivano i ragazzi pon pon e il ruolo di cheerleader non sarà più una prerogativa femminile. La National football league (Nfl) ha deciso di aprire anche ai maschi, e il debutto dei primi ragazzi sarà già da domani durante una partita che anticipa la stagione vera e propria al via ufficialmente il 6 settembre. Le squadre che faranno da apripista alla svolta saranno i Los Angeles Rams e i New Orleans Saints. Protagonisti saranno Quinton Peron, Napoleon Jinnies e Jesse...