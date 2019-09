CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NEO PROMOSSATREVISO Dopo sette anni, Treviso riassapora la Serie A. Anche se l'attuale De' Longhi Treviso Basket, ripartita dai dilettanti dopo l'addio della famiglia Benetton e neopromossa dalla A2, non ha alcun legame diretto con la precedente società. «Per questo, più che tornare, noi arriviamo per la prima volta nel massimo campionato», sottolinea coach Massimiliano Menetti. Per il 46enne allenatore, due finali scudetto, una Supercoppa e una EuroChallenge con Reggio Emilia, l'attesa è durata molto meno: dodici mesi fa ha sposato il...