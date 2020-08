BASKET

Il 23 agosto, la Nba non si era mai ritrovata in campo. Ma il 2020 è un anno particolare, e non soltanto per il Covid-19, ma anche perché la Lega ha pianto la scomparsa di una delle sue più grandi stelle, Kobe Bryant, e quello di ieri è stato il primo compleanno senza la leggenda cresciuta in Italia. Sette mesi dopo l'incidente in elicottero, nel quale Kobe ha perso la vita assieme alla figlia Gianna Maria Onore e altre sette persone, la Nba ha offerto il proprio tributo, che si estende alla giornata odierna, perché 24 e 8 sono i numeri che hanno contraddistinto le venti stagioni della carriera tutte con i Los Angeles Lakers per il cinque volte campione Nba e due volte oro olimpico. Nonché il vero uomo capace di ricevere il testimone di Michael Jordan al comando della Lega.

COMMOZIONE

Ieri Bryant avrebbe compiuto 42 anni, e la vedova Vanessa ha scritto un commovente post sui social per Kobe e Gianna: «Mi mancate ancora più di quanto non possa spiegare» ha detto, prima di rivolgersi al marito. «Mi mancano i tuoi abbracci, i baci, quei sorrisi così rumorosi. Mi hai insegnato cos'è il vero amore».

I Los Angeles Lakers dell'amico LeBron James hanno omaggiato Bryant vincendo gara3 della serie contro Portland, nel primo turno dei playoff a Ovest, nella bolla anti-Covid di Disney World, a Orlando, in Florida. I californiani hanno vinto 116-108 con 38 punti di LeBron e ora conducono 2-1 la serie. In una situazione opposta, sotto 1-2, sono invece gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari, l'unico giocatore italiano ancora in corsa per il titolo. Con 20 punti del 32enne ex milanese, i Thunder hanno superato gli Houston Rockets di Mike D'Antoni in gara3, vinta al supplementare 119-107. OKC ha portato quattro uomini sopra quota 20, con il tedesco Dennis Schroeder leader con 29. La situazione resta complicata, per Oklahoma City, perché nell'odierna gara4 Houston potrebbe ritrovare Russell Westbrook accanto a James Harden (38 punti). Westbrook, il grande ex della serie, era arrivato in ritardo nella bolla dopo essere guarito dal coronavirus, ma poi si era infortunato due settimane fa al quadricipite destro. Ma i Thunder di Billy Donovan non sono intenzionati a gettare la spugna contro la squadra che sta provando a cambiare il gioco, visto che Houston non schiera lunghi e predilige l'agilità e soprattutto il tiro da tre (ben 50 le conclusioni dalla distanza in gara3).

Gallinari è uno dei big di Oklahoma City, all'interno di una stagione importante a livello personale: il Gallo ha viaggiato a 18.7 punti di media nella regular season, ed è salito a 22 a partita nella serie contro Houston. Un viatico promettente in vista del mercato: Danilo, 22.6 milioni di dollari di stipendio, è uno dei 50 giocatori più pagati della Lega, uno status che punta a mantenere anche il prossimo anno.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

