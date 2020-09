LA NAZIONALE

ROMA Trasformare il cielo grigio di Amsterdam in Azzurro. E per farlo il Ct Mancini non vuole che la sua Italia si snaturi. La partita di questa sera contro l'Olanda, seconda sfida del gruppo A1 di Nations League, è già da dentro o fuori. Gli Oranje sono primi in virtà della vittoria per 1-0 contro la Polonia. Il pareggio con la Bosnia che di fatto ha interrotto la striscia di undici vittorie di fila ora ha messo la Nazionale davanti ad un bivio. Il Mancio non ne ha fatto un dramma: «Prima o poi doveva succedere, siamo felici che sia successo con un pareggio e non con una sconfitta». In vista della gara ha battuto in particolar modo su un tasto: «Non dobbiamo perdere la nostra identità. La prestazione è fondamentale per non perdere l'identità. Ma dobbiamo fare il risultato, dobbiamo vincere». Tradotto l'Italia, in casa dei padroni del calcio totale, dovrà vincere facendo gioco. Uno stile che non è passato inosservato, tanto da meritarsi i complimenti del Ct avversario Lodeweges: «Mancini ha cambiato completamente lo stile del gioco. Ora ci assomigliano: vogliono dominare». L'Italia domani si troverà di fronte un avversario imprevedibile, soprattutto dopo il cambio in panchina (qualche giorno fa la federazione olandese ha contattato anche Allegri per il ruolo di Ct).

I PRECEDENTI

Mancini sa di non avere una rosa al top. Pochi allenamenti. Non nasconde che avrebbe voluto giocarsela più avanti: «Se questa partita ci fosse stata a ottobre sarebbe stata una partita migliore. Ancora più bella col pubblico». L'arancione porta bene alla Nazionale. Nei 21 precedenti sono 9 i successi dell'Italia e solo tre dell'Olanda. L'ultimo risale all'Europeo del 2008 con Donadoni in panchina. Un netto 3-0 con reti di Van Nistelrooy, Sneijder e van Bronckhorst. Mai azzurri sconfitti nelle sei gare giocate nei Paesi Bassi. Niente ko nelle 5 gare precedenti. L'ultima sfida, nel 2018 a Torino, è finita 1-1. Nel cuore e nella mente di tutti c'è sicuramente la semifinale di Euro 2000. La vittoria ai rigori con il cucchiaio di Totti e i miracoli di Toldo. All'orizzonte, oltre alla Nations Legue (obiettivo dichiarato dal Ct), c'è anche il ranking mondiale. Al momento l'Italia è ottava ma le distanze dalle altre nazionali sono minime. Mancini ha a disposizione sette partite in totale per restare tra i primi dieci. Posizione fondamentale in vista del Mondiale del 2022 in Qatar.

LA FORMAZIONE

Sarà una Italia rivoluzionata rispetto a quella vista contro la Bosnia. Difficile indicare la formazione. I giocatori hanno poche partite delle gambe e a questo si è unita la stanchezza dei viaggi. Il Ct teme altri infortuni dopo gli ultimi di Bastoni e Castrovilli. Sono quattro le certezze: Donnarumma, Chiellini, Jorginho e Immobile. Come annunciato nei giorni scorsi Ciro partirà dal primo minuto proprio nella gara più difficile. Azzerate le polemiche dei giorni scorsi sul suo mancato impiego da titolare nel match di Firenze. In difesa a completare il quartetto ci saranno D'Ambrosio (in ballottaggio con Di Lorenzo), Bonucci e Spinazzola. A centrocampo possibile debutto di Locatelli. «Non lo abbiamo mandato nell'Under 21 per farlo giocare con noi, vedremo se nel secondo tempo o nel primo». La sensazione è che giocherà titolare al posto di Cristante. A completare la cintura dei tre c'è Barella (il migliore visto contro la Bosnia). In avanti a supportare Immobile ci sarà Zaniolo e uno tra Insigne e Kean (il primo favorito). E proprio sui due giovani Mancini ha speso parole al miele: «Li ho visti molto cresciuti. Mi pare siamo sulla buona strada, questo mi rende felice e renderà felici i loro club». Vederli entrambi dal primo minuto non è impossibile ma appare un azzardo. Al di là di chi giocherà la missione è una sola: colorare d'azzurro il cielo di Amsterdam.

Emiliano Bernardini

