LA NAZIONALE

FIRENZE Il campo. Dopo 291 giorni Roberto Mancini potrà finalmente tornare a testare l'Italia. Lo farà in una gara vera. Contro la Bosnia. Prima sfida del gruppo A1 di Nations League.

Al di là del valore della partita, la Nations è un obiettivo dichiarato, c'è tanto in ballo nella sfida di questa sera al Franchi (inizio ore 20,45 diretta su RaiUno). In primis capire come questa lunga sosta abbia influito sulla testa dei calciatori. Si riparte dal 9-1 contro l'Armenia nelle qualificazioni all'Europeo. Era la decima di fila per il Mancio. Record storico. Fondamentale riattaccare subito la spina e ritrovare la coesione del gruppo. L'Italia di fatto inaugura la nuova stagione calcistica. Il Covid la fa ancora da padrone. Rigide le norme da rispettare. Chiaramente si giocherà a porte chiuse.

LE SCELTE

Si ripartirà con la Scarpa d'oro Ciro Immobile in panchina, gioca Andrea Belotti. Meno male che i due sono amici: «In queste due gare - ha detto Mancini - giocheranno quasi tutti anche perché molti hanno pochissima preparazione nelle gambe. E comunque in questa annata ci sarà molta alternanza perché i calciatori saranno sempre in campo e ci sarà un grande dispendio di energie. Il gruppo più o meno è composto, ma attenzione perché le porte sono aperte a tutti, saremo attenti alle indicazioni che arriveranno. Intanto spero che Caputo possa restare con noi. Belotti e Immobile sono amici, è vero, ma lo sono anche gli altri giocatori. La Bosnia è una buona squadra e non sarà la partita di Zenica. Vogliamo crescere».

SGUARDO AL FUTURO

Il presente per il futuro. Perché è chiaro che il ct voglia rimettere subito la truppa sul binario giusto che porta all'Europeo della prossima estate. Nel 2020 l'Italia ci arrivava come una delle favorite. Bisognerà mantenersi sugli stessi livelli. E poi c'è il ranking. Bisogna restare nelle prime dieci posizioni per evitare sorprese al prossimo mondiale del 2022 in Qatar. Verosimilmente il traguardo di Mancini: «Abbiamo recuperato 12 posizioni e dobbiamo restare nelle prime dieci». La battuta di Florenzi: «Dzeko sarà solo un avversario, in 90 minuti se ci sarà da dargli una scarpata lo farò e lui farà lo stesso con me. Nemici durante la partita e poi torneremo amici. Della sua situazione attuale con la Roma non so nulla».

Mario Tenerani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA