LA NAZIONALE

FIRENZE Aspettando il ritorno di Roberto Mancini, costretto all'isolamento dal Covid, la baby Italia è promossa dai numeri e si tiene stretti i 20 risultati utili: 15 successi e 5 pareggi, l'ultima sconfitta risale a oltre due anni fa, l'ultima vittoria mercoledì sera nell'amichevole con l'Estonia, travolta per 4-0.

Sorprende di questa Italia la capacità di essere compatta e vincente anche quando cambiano gli interpreti, anche quando la formazione diventa giovane e sperimentale e con ben cinque debuttanti come accaduto l'altra sera al Franchi. L'Italia si prepara il futuro e in questo c'è fortemente la mano di Mancini che attende la negativizzazione dopo aver contratto il Cooronavirus a inizio novembre per poter raggiungere i suoi ragazzi: l'obiettivo è guidarli per la sfida decisiva per la Nations League domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Polonia, attuale capolista del Gruppo 1 con un punto avanti agli azzurri.

Intanto il commissario tecnico segue sempre il lavoro che continua a Coverciano (anche da un monitor e con un apparecchio audio in filodiffusione per parlare direttamente anche coi giocatori), partecipa alle riunioni,si tiene in contatto continuo con i suoi collaboratori a iniziare dal vice Evani che lo ha sostituito in panchina contro l'Estonia e dal capodelegazione Vialli col quale è stato collegato durante il match seguito in tv da Mancini nella sua residenza di Roma.

Tanti i giovani schierati e visti all'opera (32 debuttanti su 63 giocatori impiegati nei due anni dell'attuale gestione), ma in mezzo a questi anche giocatori in cui il ct ha sempre creduto, a partire da Vincenzo Grifo, autore nell'amichevole di mercoledì sera di una doppietta (27° marcatore della gestione-Mancini), proseguendo con Bernardeschi, a segno pure lui dopo un periodo non facile nella Juve di Pirlo. Quella della prolificità è una caratteristica del gruppo di Mancio: approccio sempre costruttivo al gioco e capacità di fare gol.

Ma anche lo spirito collettivo è un suo pregio: riguarda l'atteggiamento generale e tutte le fasi di gioco, difesa compresa. Non a caso il simbolo dei baby d'oro stando a quanto visto nell'ultima uscita è il difensore Alessandro Bastoni, classe 99, già punto fermo dell'Inter e candidato ad esserlo nella retroguardia azzurra quando i Chiellini e i Bonucci dovranno abdicare.

RIENTRI

Intanto Bonucci tornerà al suo posto contro la Polonia, la fascia di capitano al braccio per la centesima presenza ufficiale in azzurro, un traguardo prestigioso che il centrale juventino farà di tutto per onorare. Per domenica è annunciato il rientro di molti big, da Jorginho a Belotti. Nel frattempo a Coverciano sono arrivati Acerbi e Barella e potrebbero imitarli a breve anche Immobile, che attende l'esito di un tampone, e da domenica, quando scadrà il periodo di isolamento fiduciario, potrebbero aggregarsi anche i viola Biraghi e Castrovilli. Mentre per il neo juventino Chiesa, ancora assente, persistono dubbi legati alle sue condizioni fisiche.

