La moviola in Champions dalla prossima stagione

LA SVOLTAVar a orologeria. Dopo le iniziali resistenze del suo presidente, mai del tutto convinto della moviola in campo, l'Uefa ha deciso di avvalersi del supporto tecnologico già sperimentato in Italia a partire dal prossimo anno: il battesimo europeo avverrà ufficialmente il 14 agosto 2019 a Istanbul, in occasione della finale di Supercoppa continentale. Per l'utilizzo massiccio dello strumento occorrerà però attendere ancora: «Per la Champions è ancora presto, non possiamo dire con certezza quando verrà utilizzata stabilmente», le...