La moglie di Mihajlovic: «Io e te siamo imbattibili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MALATTIA CHOCBOLOGNA La botta è dura da assorbire. Dopo l'annuncio, choc, della malattia, la valanga di solidarietà e di affetto arrivata come uno tsunami, su Sinisa Mihajlovic cala un rigoroso e rispettoso silenzio. Stretto nell'affetto dei suoi familiari dopo una giornata carica di emozioni, il tecnico del Bologna raccoglie le forze, in totale privacy, per la partita più importante di sempre. «Di forza ne abbiamo tanta, ma con il vostro amore siamo imbattibili. Grazie a tutti», è il post su Instagram della moglie Arianna, che ha...