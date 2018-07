LA LUNGA MANO DI DESCHAMPS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSMOSCA E' dovuto andare in Spagna per giocare. A 14 anni. In Francia lo scartavano regolarmente a tutti i provini. Troppo piccolo ed esile, dicevano, non ce la farà mai. Per sua fortuna gli osservatori della Real Sociedad di San Sebastian hanno avuto la vista lunga. A renderlo un giocatore importante ci ha pensato poi l'Atletico Madrid. Ieri Griezmann è stato l'uomo partita della finale mondiale e si è candidato anche alla conquista del Pallone d'Oro 2018.L'averlo trascurato, per quanto solo da ragazzino, è stato forse l'unico...