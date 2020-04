IL CASO

MILANO Il calcio in Europa è pronto a ripartire ed è la Bundesliga la prima che potrebbe tornare in campo. Già dal 9 maggio (al massimo il 16) con partite a porte chiuse. L'Uefa apprezza la volontà della Germania e ora spera che tutte le grandi del Vecchio Continente, Italia compresa, possano seguire l'esempio. Certo, la federazione tedesca non vuole prevaricare il governo e ha intenzione di rispettare i ruoli. «Non possiamo dire quando giocheremo, saremmo arroganti e non è il nostro compito. Noi dobbiamo dimostrare come ci faremo trovare pronti quando ci sarà dato il segnale di poter giocare», ha spiegato Christian Seifert, ad della Lega tedesca, che al momento vuole evitare di lanciare ultimatum alla politica e ai responsabili della salute pubblica. In Germania, però, le squadre si stanno già allenando e non vedono l'ora di poter riprendere a giocare. Anche perché in caso di termine anticipato della stagione potrebbero perdere fino a 770 milioni di euro di introiti.

LE DATE

«Rispetteremo qualsiasi decisione. La stagione dovrebbe terminare il 30 giugno, ma se si dovrà andare oltre parleremo con tutti i nostri partner e troveremo una soluzione. Far riprendere la stagione è la sola possibilità di sopravvivenza per molti club», ha concluso Seifert. Questo perché i soldi delle televisioni sono garantiti proprio fino al 30 giugno, come ha fatto sapere la Lega tedesca: si tratta di circa 300 milioni di euro che eviterebbero le crisi di liquidità. Da ricordare che la Bundesliga è ferma dal 13 marzo, dalla 25ª giornata. In Germania la prossima tappa è quella del 30 aprile, quando si riunirà il governo per discutere se riprendere o meno il campionato. L'ultima parola spetta alla cancelliera Angela Merkel. Il calcio tedesco aspetta il via libera: punta a un «rischio di salute sostenibile perché il 100% di sicurezza non potrà essere garantito». Il numero delle persone ammesse saranno 98 tra campo e spazi interni, 115 in tribuna, fino a 109 nell'area esterna (totale di 322). Inoltre, i giocatori verrebbero sottoposti a test anche il giorno prima della partita.

Salvatore Riggio

