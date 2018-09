LA LEZIONE DI HAMILTON FLOP ROSSO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOMONZA Niente trionfo rosso, per il quinto anno di fila il cielo di Monza si tinge di grigio. A dominare il Gran Premio d'Italia per la quinta volta nella sua carriera, la quarta nell'ultimo quinquennio dell'era ibrida, è il campione del mondo Lewis Hamilton al volante della formidabile Freccia d'Argento. La Stella di Stoccarda ha un feeling straordinario con questo tracciato dove serve potenza ed efficienza per correre veloci senza consumare troppo e, soprattutto, salvaguardando le gomme in modo da effettuare un solo pit stop. Per...