SCILAKE LOUISE Inarrestabile, immensa. Seconda vittoria in due giorni per Sofia Goggia. L'azzurra, portando a 13 i suoi successi di coppa del mondo, si è imposta anche nella seconda discesa di Lake Louise, con il tempo di 1.48.42. Alle sue spalle, come nel trionfo con distacchi abissali ddl giorno prima, la statunitense Breezy Johnson in 1.49.16 e terza la svizzera Corinne Suter in 1.49.40. Il tutto in una gara con cielo coperto e nevischio,...