ROMA La Serie C dice stop. Sono le società a chiederlo, al termine dell'assemblea di ieri (in video chat) alla quale hanno preso parte i 60 club che formano il terzo campionato italiano. La decisione verrà portata all'attenzione del prossimo Consiglio Federale (rinviato a data da destinarsi dopo la prima convocazione per oggi) che ne prenderà atto, dando seguito allo stop alla serie C, in considerazione delle manifestate difficoltà logistiche ed economiche che i club hanno considerato, al momento, pressoché inaffrontabili, dato che avrebbero incrementato le spese di quasi il cinque per cento.

«È una decisione che le 60 società, tutte presenti, hanno preso a larga maggioranza e con un grande senso di responsabilità, che mi ha quasi commosso», rivela il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Su come terminare la stagione, invece, c'è stato qualche distinguo. «Abbiamo indicato l'indirizzo dei meriti sportivi fin qui acquisiti, proponendo la promozione in serie B delle prime classificate», ha spiegato ancora Ghirelli. Sulla quarta squadra da promuovere, come vogliono le norme federali, invece una parte delle società ha proposto l'effettuazione di play off, mentre un'aktra parte si è astenuta. «Su quest'ultima situazione, abbiamo sorvolato, lasciando al Consiglio Federale, ogni decisione. Certo, far svolgere i play-off non so quanto potrà essere facile».

Per le tre promozioni dirette, l'Assemblea ha votato a favore di Monza, Vicenza e Reggina, prima in classifica nei tre gironi, mentre la quarta promossa, qualora prevalessero anche qui i meriti sportivi, potrebbe essere il Carpi, in considerazione della media punti ottenuta in base al rapporto tra gare giocate e punti. Stop, invece, alle retrocessioni e ai ripescaggi dalla serie D, salvo accogliere (in teoria anche in soprannumero) le 9 squadre che saranno promosse dalla quarta serie. «Per le retrocessioni abbiamo scelto questa via, per evitare il rischio di lunghi contenzioni».

