LA LEGA DI SERIE A CAMBIA DATA IL MERCATO CHIUDE IL 31 GENNAIO

NUOVE DATESembra che federazione e leghe si divertano a cancellare le risoluzioni dei commissari, Malagò e Fabbricini. Se la serie B dovrebbe tornare a 22 squadre, anzichè a 20, il mercato di riparazione chiuderà come ogni anno a fine gennaio, non più il 19, come aveva decretato il presidente del Coni Malagò, ovvero per la ripresa del campionato, come chiedevano le piccole squadre. L'assemblea della Lega di A si è espressa a favore dell'ampliamento della finestra, spostando il termine al 31 gennaio e così il nostro calcio si riallinea...