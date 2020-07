ROMA La Lazio ritriova la brillantezza perduta e torna alla vittoria. All'Olimpico si impone in rimonta sul Cagliari e ottiene la matematica certezza di un posto in Champions League. I biancocelesti hanno un approccio alla partita molto più energico rispetto alle ultime uscite. È loro il possesso palla e con esso anche le occasioni da gol più importanti del primo tempo. Manovra fluida e ritmo alto.

CRAGNO SUPER

La squadra di Inzaghi va vicinissima al gol al 10' con Lazzari ma la sua conclusione sul primo palo è deviata da Cragno. Inizia il momento magico del portiere cagliaritano che al 15' vola a salvare sul tiro a giro dal limite dell'area scoccato da Luis Alberto. Tre minuti più tardi l'occasione ce l'ha Immobile, che devia al volo ma ancora Cragno para d'istinto. È un buon momento dei biancocelesti che spingono a grandi folate con accelerazioni vertiginose. Ma il Cagliari si difende con cuore e si fa pericoloso sul finire del tempo con Simeone che prima manca il gol di testa (41') completamente libero in area, poi realizza (45') su assist di Ionita e con la complicità di Luiz Felipe che con la sua fortuita deviazione sorprende Strakosha.

PIÙ CONCRETA

La Lazio inizia la ripresa decisa a concretizzare meglio le occasioni e dopo due minuti pareggia con Milinkovic-Savic: il centrocampista raccoglie un rinvio fuori area e lascia partire una staffilata che trafigge Cragno sul palo più lontano. Sorpasso vicino al 55' ancora con lo zampino di Milinkovic-Savic che serve un invitante pallone a Immobile: il centravanti controlla nello spazio stretto e libera il sinistro, deviato da Cragno sul palo. È il preludio della rete del vantaggio che matura all'ora di gioco: assist di Luis Alberto in verticale per Immobile, che entra in area e sferra un diagonale che fa capitolare Cragno. Il Cagliari prova a reagire con generosità, ma la Lazio abbassa il ritmo e gestisce il vantaggio, pur non rinunciando ad attaccare.

