ROMA Probabilmente, a scriverlo un copione così non ci sarebbe mai riusciti a priori. Segna Immobile, tornato Ciro il Grande. Un tocco da Scarpa d'Oro. Una vendetta gelata per la sua ex squadra e per chi l'aveva definito il peggior acquisto dei tedeschi. Rete numero 127 con la Lazio: raggiunto Signori al secondo posto della classifica all time. Il raddoppio è un autogol del portiere Hitz propiziato da un angolo beffardo di Luis Alberto e una spizzata di Luiz Felipe (rientrato dopo 40 giorni e arresosi ad inizio del secondo tempo). Al grande ballo c'è spazio anche per il debuttante Akpa Akpro che segna proprio nel momento più difficile della partita. Una notte da sogno per la Lazio, contro un Borussia Dortmund che deve accontentarsi del gol della stellina Haaland per il momentaneo 2-1.

E così, in una notte d'autunno, i biancocelesti si riprendono la storia. Annullano tutte le differenze con i tedeschi (tra le otto migliori d'Europa) e vendicano Signori e compagni eliminati dalla Coppa Uefa nella stagione 1995 proprio dai gialloneri.

Una partita perfetta quella giocata dai ragazzi di Inzaghi che non sbagliano nulla. Per dimostrare anche che la brutale sconfitta di Genova contro la Sampdoria è stato solo un incidente. Il tecnico biancoceleste ha imposto pressione costante anche nella metà campo avversaria per non dare troppa fiducia ai tedeschi. Piano perfetto perché il primo gol è arrivato proprio da un recupero palla su pressing, così come l'angolo da cui è scaturito il 2-0.

Continua il tabù per il Dortmund, invece: ha perso le ultime tre gare giocate in Italia e non ottiene un successo in casa di una italiana dal 2003, quando vinse contro il Milan per 0-1 con gol di Koller. Ad onor di cronaca va detto che la squadra di Favre ha sbagliato tantissimo. Trovando anche uno Strakosha in formato Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA