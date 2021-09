Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FRENATAROMA Immobile che ritrova il gol dopo due partite a secco seguite all'azzurro, Joao Pedro che timbra il solito cartellino e poi lo show dei due Inzaghi-boys: Keita Balde, con il gol dell'ex che illude Mazzarri all'esordio sulla panchina rossoblù, e Cataldi che nel finale salva Maurizio Sarri (ieri in tribuna per via della squalifica rimediata nel post-gara di San Siro) dalla terza sconfitta consecutiva, ma non evita le riflessioni...