ROMA La Lazio piega senza troppi affanni lo Zenit Pietroburgo (3-1) ed è a un passo dalla qualificazione agli ottavi. Pronti via ed è subito in gol la Lazio. A segnare è, manco a dirlo, Ciro Immobile con una prodezza. Riceve palla al limite dell'area da Lucas Leiva, si gira rapido e la spedisce nell'angolo. La partita si sviluppa su ritmi blandi, la squadra di Inzaghi cerca di gestire il vantaggio. Semina il panico con Correa, poi sfiora il gol al 19' con Luis Alberto (tiro respinto dal portiere) infine trova la rete del raddoppio al 22' con un rasoterra di Parolo (primo gol in Champions) servito da Correa. La partita sembra già chiusa, invece la riapre appena 3 minuti più tardi Dzyuba di sinistro. La Lazio non ci sta e in contropiede ha una grossa occasione con Luis Alberto liberato dal solito Correa, ma Kerzhakov rimedia. Correa è il giocatore più vivace dei laziali, e al 40' serve un ottimo assist a Parolo che però spreca. Allo scadere di tempo imbecca invece Lazzari sulla cui conclusione Kerzhakov si supera.

Il terzo gol arriva nella ripresa al 55' su rigore trasformato di potenza da Immobile che firma così la doppietta personale. Dopo tanti assist, al 62' l'occasione da rete ce l'ha Correa che però manca la porta di testa.

