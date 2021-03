MONACO Tutte fuori dalla Champions le squadre italiane. Alla Lazio non è riuscito, infatti, il miracolo di ribaltare il 4-1 di Roma. Ai quarti accede il Bayern. A Monaco l'equilibrio dura poco più di mezz'ora. Il risultato si sblocca su calcio di rigore al 33' in seguito a una fallo di Muriqi su Goretzka sugli sviluppi di un corner. L'arbitro non ha esitazioni e Lewandowski neppure: il centravanti polacco va sul dischetto e con freddezza spiazza Reina.

La squadra di Inzaghi si era resa protagonista fino a quel momento di un onesto primo tempo, contro un Bayern che non si è limitato ad amministrare il poker dell'andata ma ha giocato con un certo ritmo. I biancocelesti partono bene cercando di costruire gioco, specie con iniziative di Lazzari e Milinkovic Savic sulla fascia destra. Ma i tedeschi non concedono nulla.

In avvio di ripresa Lewandowski si rende pericoloso subito in un paio di occasioni: la prima sventata dall'uscita di Reina, la seconda respinta da Marusic. Lo stesso centravanti è fermato dal palo al 67' dopo una conclusione rasoterra dal limite. Col passare dei minuti si spengono le residue velleità dei laziali che capitolano nuovamente al 73' con Choupo-Moting il quale, di prima, trafigge Reina in uscita su lancio di Alaba.

PASSA IL CHELSEA

La squadra di Inzaghi però vuole uscire con onore, non si arrende e all'82' accorcia le distanze con Parolo con un colpo di testa ravvicinato che fissa il risultato sul 2-1.

A Stamford Bridge il Chelsea si è imposto 2-0 sull'Atletico Madrid (identico risultato dell'andata). Sblocca al 34' Ziyech abile a finalizzare un contropiede con una conclusione centrale. Gli inglesi hanno tenuto in mano le redini della partita: possesso palla e maggior numero di conclusioni. Gli spagnoli hanno cercato invano di colpire sulle ripartenze. Nel recupero il raddoppio di Emerson.

