La Lazio incorna il Toro, il Cagliari crede nell'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE PARTITELa Lazio vola e cala il poker (4-0)con il Torino. Sblocca al 25' Acerbi con un poderoso sinistro da 35 metri. Raddoppia Immobile al 33' lanciato in contropiede da Luis Alberto. La partita si chiude al 69' quando Immobile trasforma un rigore concesso per una trattenuta di Nkoulou (espulso). Segna anche Belotti allo scadere ma nella propria porta.Il Cagliari sente sempre più profumo d'Europa. Piega il Bologna e, assieme alla Lazio, aggancia il Napoli. Partono determinati i sardi che nei primi 20' hanno in mano il pallino del...