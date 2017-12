LA LAZIO È TORNATA RIMONTA SULLA SAMP

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo aver vinto tutte le partite al Marassi, arriva la prima sconfitta per la Sampdoria che aveva assaporato l'aggancio al quinto posto sulla Lazio. Alle belle giocate dei blucerchiati è mancato il colpo di grazia e una Lazio mai doma ha trovato sul finale di partita la forza e la qualità per pareggiare con Milinkovic-Savic e poi la zampata vincente di Caicedo nel recupero che ribalta il risultato. Se Inzaghi aveva confermato per la terza gara consecutiva gli stessi interpreti del suo 3-5-1-1 per dimenticare il pari subito nel recupero con...