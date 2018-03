La Lazio domina e vola ai quarti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDA DI KIEVLa Lazio si qualifica ai quarti di finale di Europa League superando con i gol di Lucas Leiva e De Vrij la Dynamo Kiev al termine di un match che ha saputo condurre e gestire con personalità dall'inizio alla fine. Il pari dell'andata dava qualche opzione in più ai padroni di casa per il passaggio del turno: opzioni mal sfruttate, perché non sono riusciti quasi mai a imporsi e concludere, fermati dalla squadra di Inzaghi che avrebbe però dovuto chiudere i giochi molto prima considerando i pericoli creati agli avversari....