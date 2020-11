VOLLEY

Doppio rinvio nell'ottava giornata di SuperLega. Causa Covid sono state infatti posticipate a data da destinarsi Milano-Perugia (che sarebbe dovuta essere l'anticipo della settimana) e Ravenna-Verona. Anche se il campionato prosegue si fanno quindi forti e legittimi i dubbi sul prosieguo della stagione anche per la massima serie, mentre sono sempre più frequenti i rinvii anche in A2 e A3.

RINVII PER COVID

Rinviata la sfida tra Milano e Perugia, in anticipo hanno giocato Modena e Civitanova in una classica del campionato. Successo dei marchigiani al PalaPanini con scarti minimi in tutti i set (sette i punti di differenza complessivi alla fine nonostante il risultato rotondo). Per Civitanova, nuova capolista visto lo stop di Perugia, 14 punti di Leal, tra i padroni di casa 17 di Petric. Decisivo il contributo, in casa marchigiana, anche Kamil Rychlicki (12) e Simon (11 con oltre l'80% in attacco). La squadra di Fefè De Giorgi resta imbattuta, in attesa di sapere quando Perugia potrà tornare in campo. Nella confusione dei rinvii continua a restare nella parte alta della classifica Vibo Valentia, che in casa supera 3-1 Monza in una partita combattuta. Rossard (18 punti) è il riferimento dei calabresi che riescono ad avere la meglio giocando meglio i palloni decisivi. Per Monza top scorer con 19 punti Lanza. A Piacenza si illude la Kioene Padova, che vince in maniera anche troppo netta (25-16) il primo set, ma poi non riesce a rispondere alla reazione dei padroni di casa. I bianconeri (21 punti di Stern) sbagliano qualcosa in più e Piacenza (20 per Groezer) mette pressione con il servizio (otto ace, ma soprattutto ricezione padovana non troppo precisa). Torna a vincere Trento che a Cisterna riscatta la sconfitta di Monza al tie break. Successo sofferto per la squadra di Angelo Lorenzetti, che ha 19 punti da Nimir, ma che non riesce mai a staccare decisamente i pontini, guidati dai 14 di Tillie. In un campionato che, alle spalle di Perugia e Civitanova, si sta rivelando particolarmente equilibrato l'attenzione ora si sposta però non tanto sui risultati in campo ma su quelli dei tamponi.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA