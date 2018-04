CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Juventus trova nell'uovo di Pasqua l'amara sorpresa del gol dell'ex ma anche 3 punti preziosi che consentono un vantaggio sul Napoli di nuovo rassicurante, grazie al mezzo passo falso della banda di Sarri a Reggio Emilia. Un bel modo di prepararsi all'andata dei quarti di Champions contro il Real Madrid per i pluri-campioni in carica, riusciti a battere il Milan che sperava di mantenere immutate le distanze dall'Inter in vista del derby di mercoledì. A Torino è finita 3-1 una gara bella e combattuta, decisa da uno strappo finale dei...