Bello di notte, e sempre più decisivo. Alvaro Morata ci prende gusto e dopo la doppietta a Kiev sbanca anche la Puskas Arena, festeggiando la sua 100° presenza in bianconero con altri due gol d'autore. In totale sono 6 da inizio stagione, è il nuovo capocannoniere della Juventus e in questo momento anche titolare inamovibile, tenendo in panchina un certo Dybala fino all'avvicendamento sul campo. La Joya la chiude approfittando dei regali avversari mentre Ronaldo non è in serata e rimane a secco.

LA LEADERSHIP

La Juve ritrova la sua leadership e quella di Chiellini, entrambi al rientro da titolari, e Pirlo conferma il solito 4-4-2 ad assetto variabile che in possesso si sviluppa in 3-4-1-2, con Ramsey (poi McKennie) tra le linee. Arthur, regista designato, dura un tempo poi entra Bentancur e non sfigura. La Juve è asimmetrica perché la catena destra funziona a meraviglia e gioca a memoria, costruendo il primo gol sull'asse Bonucci-Cuadrado, mentre a sinistra fatica con Danilo, più bloccato, e Chiesa che non riesce quasi mai a sfondare.

VENTIMILA SUGLI SPALTI

Davanti ai 20 mila della Puskas Arena la Juve parte forte e si porta in vantaggio dopo 7 minuti. Fiondata di Bonucci per Cuadrado a destra, cross teso che taglia l'area e probabilmente sorprende anche Ronaldo, la palla gli passa in mezzo alla gambe e Morata sul secondo palo insacca anticipando Lovrencsics. La Juve controlla ma non la chiude e il Ferencvaros ha un'occasione clamorosa per pareggiare con Zubkov in area, ma calcia malissimo da posizione favorevolissima. Pronti via a inizio ripresa Pirlo perde Arthur (problemi intestinali nell'intervallo) e Ramsey (guaio muscolare da valutare), dentro Bentancur e McKennie che cambiano fisionomia alla squadra. Ronaldo ha sul piede il 2-0 su regalo degli avversari, ma allarga troppo il diagonale davanti a Dibusz.

LA ZAMPATA

Ci pensa ancora Morata a piazzare la zampata del raddoppio, su assist proprio del portoghese e velo sapiente di Mckennie. Tutto molto più facile senza l'assillo del risultato, il Ferencvaros molla e nel finale la premiata ditta Blazic - Dibusz confeziona una frittata che regala a Dybala (entrato per Morata) il primo gol stagionale, e poco dopo ancora Dibusz - in confusione piena - pasticcia coi piedi, la Joya fa 4-0 con la partecipazione di Dvali (autogol). Nel finale gol della bandiera di Boli e la Juve è saldamente al secondo posto del girone all'inseguimento del Barcellona capolista.

Pogba? È presto per pensare a obiettivi futuri. Ronaldo può giocare un po' con tutti perché si muove molto - le parole di Fabio Paratici -. Sapevamo che Morata era adatto al gioco di Pirlo.

