Non brilla ma è efficace. La Juventus di fine autunno, sei successi in otto gare di campionato con due reti al passivo, ricalca la storia bianconera di Massimiliano Allegri, che battendo il Cagliari 2-0 chiude l'andata con 34 punti a -4 dal quarto posto. Il lampo da opportunista di Moise Kean sblocca una sfida complicata, poi la chiusura è di Federico Bernardeschi, migliore in campo e in gol in bianconero dopo quasi un anno e mezzo. Nel mezzo, però, c'è qualche amnesia di troppo contro un Cagliari quasi derelitto - quattro punti nelle ultime 11 gare ed eccessivamente prudente dato che Mazzarri, bocciati Godin e Caceres e senza la qualità degli indisponibili Strootman e Marin, non schiera attaccanti di ruolo nell'undici titolare, ricavando il 76-24 nel dato di percentuale del possesso palla nella prima mezz'ora.

La Juve vede il Natale e si accorge di essere in quella zona-Champions che sembrava un miraggio un mese fa. Un raggio di luce, che si unisce all'aumento di capitale da 400 milioni pressoché completato, all'interno di mesi complicati in campo e fuori, e alla vigilia di settimane calde per i rinnovi di Paulo Dybala e Matthijs De Ligt.

KEAN CHIEDE IL CAMBIO

«Al giorno d'oggi l'attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è minore rispetto all'attaccamento che hanno per i loro procuratori» è il messaggio dell'a.d. Maurizio Arrivabene nel prepartita, prima di puntualizzare. «Dybala è il numero 10 della Juve, De Ligt è un grande giocatore, loro devono fare il loro lavoro e noi facciamo il nostro. I rapporti sono sereni. Quando sarà il momento parleremo con loro». Ancora senza Dybala, meno di 1000 minuti nel girone d'andata, e Chiesa, la fantasia è demandata a Bernardeschi. Sono lui e Kean a rappresentare la forza d'urto di una Juve che crea relativamente poco. Dopo il palo di Kean al 10', di testa su cross di Cuadrado, serve attendere il 40' per l'1-0, quando il tiro-cross di Bernardeschi trova proprio il Millennial sulla traiettoria, e la deviazione di petto spiazza Cragno. Poi è l'ex Fiorentina a raddoppiare all'83', quando il diagonale mancino sul contropiede aperto da Kulusevski trova Cragno impreparato. Tra le due reti, campanelli d'allarme. Come gli acciacchi di Kean, uscito dopo 70 minuti, e i rischi sulle uniche sortite del Cagliari, che al 60' si mangia il pari perché sulla fuga di Bellanova instancabile cursore di destra Dalbert da pochi metri non realizza un gol più facile da segnare che da sbagliare. È bravo Szczesny al 68', quando devia in angolo sul colpo di testa di Joao Pedro. Tanto, anzi poco, basta ad Allegri per il successo numero 252 in A, come Fabio Capello. Per lo spettacolo, passare un'altra volta.

Loris Drudi

