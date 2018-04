CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Juventus saluta di fatto con 90' di anticipo la Champions League. Perché se è vero che il calcio è strano, diventa francamente impensabile che al Santiago Bernabeu possa essere ribaltato uno 0-3, risultato che peraltro penalizza eccessivamente la squadra di Allegri, in corsa fino a metà ripresa, quando il suo destino si è deciso in due minuti, il lasso di tempo cioé che passa fra il raddoppio di Cristiano Ronaldo e l'espulsione per doppia ammonizione di Dybala, quasi un segnale di resa. Segnale che era arrivato poco prima anche dal...