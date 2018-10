LA JUVENTUS SA SOLO VINCERE: SENZA CR7 DYBALA MATTATORE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHAMPIONS LEAGUESenza Ronaldo per la prima volta in stagione, la Juventus ritrova La Joya e supera brillantemente la prova del 9, facendo un altro passo avanti verso gli ottavi. Dopo la doppietta di Pjanic a Valencia, è toccato a Dybala conquistarsi i riflettori con la tripletta che ha mandato al tappeto lo Young Boys, squadra che paga l'inesperienza a questi livelli (è il primo anno che gioca questa competizione) e un tasso tecnico nettamente inferiore a quello dei bianconeri, alla 9ª vittoria in altrettante partite tra campionato e coppa....