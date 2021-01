TORINO Chissà che effetto farà stasera a Buffon scendere in campo contro la Spal, a poche ore dal suo 43esimo compleanno, insieme a un gruppo di ragazzini di belle speranze. Torna titolare in Coppa Italia, a poche ore dal deferimento della Procura Federale per dell'espressione blasfema durante la partita contro il Parma dello scorso 19 dicembre. Ma guarda già oltre: al decimo scudetto consecutivo, inseguendo la solita maledetta Champions, ma anche al record di longevità di Marco Ballotta, 44 anni e 38 giorni, in campionato. Sarebbe l'ennesimo traguardo di una carriera irraggiungibile, ma per batterlo servirà un rinnovo di contratto: al momento però i presupposti per continuare ancora insieme ci sono tutti. Un passo indietro a Szczesny, la rinuncia alla fascia di capitano e al numero 1, una sponda preziosa alla Continassa per Pirlo e la voce della vecchia guardia in campo. Buffon è molto più di un semplice portiere, e sta preparando il terreno per un suo futuro ingresso in società. Magari insieme a Chiellini, tornato protagonista con quattro gare da titolare. Ta i convocati il negativo Alex Sandro.

Alberto Mauro

