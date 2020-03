IL BIG MATCH

Riportarsi in vetta, anche senza i propri tifosi a sostenerla. La Juventus lavora in vista della ripresa del campionato, che riparte domani a porte chiuse dopo lo stop per coronavirus. Juventus-Inter è il big match, con la squadra di Sarri pronta al sorpasso sulla Lazio, davanti di due punti ma con una partita in più. Se i nerazzurri sono fermi dal 16 febbraio, la Juventus scende in campo 11 giorni dopo la sfida di Champions contro il Lione: una pausa inaspettata ma, nonostante le motivazioni, gradita. Lo stop ha infatti permesso a Sarri di svuotare quasi del tutto l'infermeria, recuperando alla causa anche Chiellini. Il capitano bianconero, fermato a inizio settimana da un affaticamento muscolare, è tornato ad allenarsi con i compagni. Non è al massimo della condizione, ma la voglia di scendere in campo nel match che vale una stagione è tanta: il ballottaggio con De Ligt, in ottima condizione atletica e in crescendo dopo un inizio tentennante, vede l'olandese ancora favorito, ma le sorprese non sono escluse.

Qualche dubbio, ma anche tante certezze. La più grande, per Sarri, resta Cristiano Ronaldo. Tornato dal Portogallo, dopo il viaggio lampo al capezzale della madre malata, l'attaccante è pronto a riprendere la caccia al record di partite consecutive con almeno una rete. E, soprattutto, a tagliare il nastro della gara numero mille. Il campione portoghese comporrà insieme a Dybala e Cuadrado il tridente con cui i bianconeri proveranno a mettere in difficoltà la miglior difesa della Serie A, con solo 22 reti subite. «È garantito, faremo del nostro meglio», ruggisce CR7 sui social, dove posta una foto con sguardo determinato.

E proprio come ingabbiare Cristiano Ronaldo che, con i suoi gol, è riuscito ha garantire ben 20 punti in stagione ai bianconeri, è la grande questione che in queste ore sta occupando Antonio Conte, che torna allo Stadium contro la squadra sulla cui panchina ha conquistato tre scudetti consecutivi. Ma non c'è tempo per l'amarcord nell'universo contiano. Se per la Juve conta solo vincere, per Conte idem.

DUELLI

L'Inter non segna allo Stadium dal 6 gennaio 2015. E per il tecnico nerazzurro è il tempo di rompere questo digiuno. All'epoca finì 1-1, in gol Mauro Icardi la bestia nera della Juve. Lautaro e Lukaku però non hanno fatto rimpiangere l'ex capitano ed ora serve fare l'impresa riuscendo a mantenere concentrazione e agonismo in uno stadio privo di tifosi. Quelli tra Ronaldo e Lukaku, che non ha segnato contro la Lazio e finora non è mai rimasto a secco per due gare consecutive, e tra Dybala e Lautaro Martinez (in gol all'andata), non saranno i soli duelli che accenderanno la sfida. Ci sarà spazio ad esempio per Christian Eriksen ma non è chiaro se dall'inizio. Nonostante i tanti rinvii delle ultime giornate, il danese sembra aver bisogno ancora di tempo per conquistarsi una maglia da titolare nello scontro scudetto, anche se allo Stadium lui riuscì a segnare in Champions League nel febbraio 2018. Difficile comunque che Conte alla viglia dia indicazioni di formazione. Espugnare lo Stadium vale moltissimo e giustifica il massimo riserbo.

