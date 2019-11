LA JUVE VOLA CON DYBALA E CR7 SE NE VA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORINO La Juve torna in vetta alla classifica grazie a una magia di Paulo Dybala, mossa azzeccata di Sarri che ribalta le gerarchie piazzandolo in campo al posto di un Ronaldo in affanno. Settima rete in carriera della Joya contro il Milan in A, chissà come l'avrà presa CR7, già sotto la doccia dopo aver imboccato direttamente la via degli spogliatoi, alla seconda sostituzione consecutiva dopo Mosca, e via dallo stadio prima della fine della partita. Un caso che eventualmente sarà discusso alla Continassa dopo la parentesi nazionale,...