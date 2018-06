La Juve su Cancelo, l'Inter blinda Skriniar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATO(c. rep.) Non solo Perin. La Juventus setaccia il mercato per rinforzare le fasce. Visto lo stallo per Darmian, i bianconeri provano l'affondo per Cancelo che l'Inter difficilmente riscatterà dal Valencia per una questione di fair-play finanziario. «La speranza è l'ultima a morire» ha precisato il ds nerazzurro Ausilio che però ha altre priorità: il prolungamento di Skriniar e il rinnovo del prestito di Rafinha. Per rimpiazzare Cancelo l'Inter pensa all'italiano Piccini, in arrivo dallo Sporting che lo sostituirebbe col fiorentino...