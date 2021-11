Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FOCUSTORINO Almeno per ieri, il ritiro dei bianconeri è stato interrotto. «Sono un allenatore, non un cane da guardia» la battuta con cui Massimiliano Allegri ha spiegato la scelta di questo premio dopo la vittoria per 4-2 sullo Zenit che è valsa un posto negli ottavi di Champions in largo anticipo. Martedì nottata libera, ieri allenamento alla Continassa e ritorno a casa, da oggi si torna tra JTC e J Hotel: la vittoria convincente...