Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSTORINO Tira una brutta aria alla Continassa, e la sottile pioggerella che cade quasi incessantemente da ieri mattina non c'entra. La Juve infatti non ha bisogno di guardare fuori dalla finestra per avvilirsi, basta confrontare l'attuale classifica con aspettative e griglie di inizio stagione per rendersi conto che siamo al punto di non ritorno, se non è già stato addirittura superato. Lo scudetto è volato via senza quasi farci...