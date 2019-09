LA JUVE SI PERDE ALLA FINE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sfiorare la vittoria al Wanda Metropolitano è un lusso per pochi, farlo con due fedelissimi di Allegri come Cuadrado e Matuidi è il vezzo che si concede Maurizio Sarri, al debutto in Champions sulla panchina bianconera. La Juve fa paura all'Atletico, poi si fa rimontare nel finale, da Savic ed Herrera al 90'. Un vero peccato per come si era messa la partita, ma un punto importante nell'ottica del girone. Abbastanza scontato che ci fosse da soffrire al Wanda, ma rispetto alla Fiorentina la Juve sembra padroneggiare meglio la partita fino ai...