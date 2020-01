LA CAPOLISTA

TORINO Campionato o Coppa Italia non fa differenza per la Juventus, cinque vittorie in altrettante partite di un 2020 sin qui perfetto, la difesa impeccabile e un attacco che non si limita al compitino. Anche contro la Roma, seconda sfida nel giro di dieci giorni con i giallorossi, quella dei bianconeri è stata una gara «solida», per dirla con le parole di Cristiano Ronaldo, rinato al gol da inizio dicembre e sempre a segno se si esclude la Supercoppa persa con la Lazio.

La quindicesima partita casalinga senza sconfitte, quattordici vittorie e un solo pareggio con il Sassuolo, sono il cammino (quasi) impeccabile del gruppo di Sarri, che domenica a Napoli, contro la sua ex squadra, ha la possibilità di lanciare un altro segnale di forza al campionato. Non ha mai esultato al San Paolo CR7, dodici gol nelle ultime otto partite, diciannove reti da inizio stagione. Di testa, di destro, di sinistro, in contropiede o a difesa schierata, per il portoghese non fa differenza, i problemi al ginocchio sono ormai un lontano ricordo.

Senza De Sciglio e Danilo, che contro la Roma ha rimediato una lesione muscolare che sarà rivalutata tra 10 giorni, e con Alex Sandro e Cuadrado non al meglio, Sarri sta meditando di spostare Matuidi sulla linea difensiva, nel ruolo di terzino. Se la difesa soffre, viste anche le assenze per infortunio di Demiral e Chiellini, il reparto più in forma è il centrocampo, che può contare di nuovo anche su Bentancur, al rientro dopo i tre turni di squalifica rimediati in Supercoppa. Gli inserimenti dell'uruguaiano, al suo primo gol all'Allianz Stadium contro la Roma, sono un'arma in più per Sarri. «Tutti gli anni vincere a Napoli è importantissimo - dice - Pensiamo a quello e ad aumentare il vantaggio sull'Inter».

